Twin Mirror: Neues Spiel der Life-is-Strange-Macher erscheint im Dezember

Twin Mirror sollte bereits vor über einem Jahr erscheinen. Ursprünglich auch im Episodenformat geplant, entschied sich Dontnod Entertainment dann doch gegen diese Veröffentlichungsform und nahm sich mehr Zeit. Nun erscheint das Spiel für PCs exklusiv via Epic Game Store, PlayStation 4 und Xbox One am 1. Dezember 2020, wie das Entwicklerstudio verkündete. Wer im Epic Games Store vorbestellt*, erhält einen digitalen Soundtrack dazu.

Ein unsanftes Erwachen

In Twin Mirror schlüpfen die Spieler in die Rolle von Sam, eines Enthüllungsjournalisten, der nach Hause zurückkehrt, um einen alten Freund zu begraben. Sam wacht jedoch mit einem blutigen T-Shirt und ohne Erinnerung daran, wo er die letzte Nacht verbracht hat, in seinem Hotelzimmer auf… er muss sich auf eine spannende Ermittlung begeben und eine Reihe von wirkungsvollen Entscheidungen treffen, um die Wahrheit herauszufinden.

Mit einem neuen Gameplay-Trailer könnt ihr Sam Higgs‘ Gedankenpalast werfen.

Der neue Trailer zu Twin Mirror

via Gematsu, Bildmaterial: Twin Mirror, Bandai Namco, Dontnod Entertainment