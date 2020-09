Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack ab November in Japan erhältlich

Bei Spielen zu Taiko no Tatsujin denkt man nicht unbedingt an Adventures. Normalerweise trommeln sich SpielerInnen die Seele aus dem Leib, um den Highscore zu knacken. Mit Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack, das im letzten Nintendo Direct Mini für auch schon den Westen angekündigt wurde, ändert sich das ein wenig.

In dem Spiele-Doppelpack erwarten euch gleich zwei RPG-Abenteuer. Ihr besucht verschiedene Epochen in der Geschichte, reist in die Zukunft und bekämpft dabei Monster, Bosse und feindliche – na klar – Trommeln. Musikalisch bleibt es natürlich auch.

Bandai Namco gab nun bekannt, dass das Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack am 26. November in Japan und Südostasien erscheint. Für den Westen ist bislang noch der Winter als Erscheinungszeitraum angegeben. Während japanische SpielerInnen eine Handelsversion erhalten, erscheint es im Westen nur digital im Nintendo eShop. Auch für Asien veröffentlicht Bandai Namco eine physische Fassung*. Die Chance besteht, dass hier ein Spiel mit zumindest englischen Texten auf der Cartridge schlummert, doch das ist noch nicht bestätigt.

Taiko no Tatsuuu~~ RPG?!

SpielerInnen müssen rhythmisches Talent an der Trommel beweisen, um ihre Gegner besiegen zu können. Es gilt herausfordernde Rhythmus-Combos auszuführen, um Feinden größeren Schaden zuzufügen. Allerdings werden aus alten Feinden manchmal auch neue Freunde werden, denn besiegte Gegner können zur Party eingeladen werden, um noch stärkere Gegner und Bosse in Angriff zu nehmen.

