The World Ends with You The Animation: Seht euch 90 Sekunden aus der Anime-Adaption an

Bereits im Juli erfuhren wir, dass Square Enix‘ Action-RPG The World Ends with You eine Anime-Adaption spendiert bekommt. Nun veröffentlichte das Unternehmen ein 90-sekündiges Video, das einen etwas ausführlicheren Blick auf die Umsetzung ermöglicht.

Die Story

Neku erwacht mitten auf dem belebten ‚Scramble Crossing‘ Shibuyas, ohne sich erinnern zu können, wie er dort hingelangte. Er erkennt bald, dass er sich nicht im normalen Shibuya, sondern vielmehr in einer anderen Ebene der Existenz befindet – dem sogenannten „Untergrund“. Als unfreiwilliger Teilnehmer des mysteriösen „Reaper’s Game“, tut sich Neku mit einem Mädchen namens Shiki zusammen, um das obskure Spiel zu überleben. Gemeinsam trotzen sie Monstern namens „Noise“ und decken mehr und mehr die wahre Natur des verdrehten Reaper’s Game auf.

Der Cast

Der Anime entsteht in Zusammenarbeit mit Domerica und Shin-Ei Animation. Auf dem Regiestuhl nimmt Kazuya Ichikawa Platz, das Drehbuch erarbeitet Midori Goto. Für das Charakter-Design zeichnen sich Tetsuya Nomura und Gen Kobayashi von Square Enix verantwortlich, während Takeharu Ishimoto die Musik beisteuert.

The World Ends with You The Animation soll 2021 erscheinen.

Der neue Einblick in The World Ends with You The Animation

via Gematsu, Bildmaterial: The World Ends with You The Animation, Square Enix