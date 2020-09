Sony möchte weitere PlayStation-First-Party-Titel für PCs verfügbar machen

Sony Interactive Entertainment scheint die Portierung von weiteren PlayStation-First-Party-Titeln für PCs anzustreben. Das geht aus dem aktuellen Unternehmensbericht (PDF) hervor, welcher die strategische Ausrichtung Sonys verdeutlicht.

PlayStation zu den PC-SpielerInnen bringen

Das Unternehmen strebt für die Zukunft ein Umsatzwachstum an, das auf verschiedenen Wegen erreicht werden soll. Dies umfasst die Erhöhung der aktiven Benutzer und der Spielzeit sowie die Verbesserung der Netzwerkdienste. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Stärkung der eigenen IPs, damit Verbraucher PlayStation als Plattform ihrer Wahl bevorzugen.

Das Ziel bestünde darin, mehr Menschen auf PlayStation-Plattformen zu bringen. Gleichzeitig räumt Sony ein, dass „die Konkurrenz durch Online-PC-Spiele und Spieler aus anderen Branchen voraussichtlich weiter zunehmen wird“. Vor diesem Hintergrund räumt das Unternehmen ein, dass PC-Spieler wohl an der PC-Plattform festhalten werden. Das Ziel hier sei es also, stattdessen PlayStation zu ihnen zu bringen.

Sony sucht dazu nach Möglichkeiten, mehr First-Party-Titel auf PCs zu bringen. Im Geschäftsbereich „Game & Network Services“ erwähnte Sony in einem Abschnitt zur strategischen Ausrichtung Folgendes: „Wir werden die Erweiterung unseres First-Party-Angebots auf der PC-Plattform untersuchen, um das weitere Wachstum unserer Rentabilität zu fördern.“

Der PC-Port von Horizon Zero Dawn, der Anfang dieses Monats erschien, war ein weiterer Schritt zum Ziel des Unternehmens, mehr Spieler für PlayStation zu gewinnen. Auch Hideo Kojimas Death Stranding fand im Rahmen dieser Offensive im Juni seinen Weg auf PCs.

Einige bemerkenswerte First-Party-Titel oder Serien, die immer noch exklusiv der PlayStation-Plattform vorbehalten sind, stellen Bloodborne, God of War, The Last of Us, Uncharted, Ratchet & Clank oder gar das frisch veröffentlichte Ghost of Tsushima dar.

via Siliconera, Bildmaterial: Bloodborne, Sony / FromSoftware