Sonntagsfrage: Wie gefiel euch die Tokyo Game Show 2020 Online?

Auch die Tokyo Game Show 2020 konnte in diesem Jahr nicht, wie gewöhnlich, analog stattfinden. Aus diesem Grund entschlossen sich die Veranstalter, die Messe Online zu veranstalteten. Innerhalb der letzten vier Tage zeigten sie und diverse Publisher neue Informationen sowie Ankündigungen in mehren Streams. Unter dem Tag TGS20 auf JPGames findet ihr eine Menge Informationen zu gezeigten Spielen.

Mit einem anderen Konzept läuft nicht immer alles wie geplant. Ein Beispiel dafür war die diesjährige Gamescom. Zwar gab es in diesem Zeitraum mehrere Stream, in denen unterschiedliche Spiele vorgestellt wurden. Allerdings bekamen viele nicht so richtig etwas davon mit. Doch war es bei der Tokyo Game Show 2020 ebenfalls so? Immerhin gab es einen übersichtlichen Streaming-Plan sowie jede Menge einzelner Streams von Publishern.

Ob die Veranstalter eine gute Messe präsentiert haben, wollen wir in den heutigen Sonntagsfrage klären. Indem wir euch die Frage stellen: Wie gefiel euch die Tokyo Game Show 2020 Online? Um dies wieder ein bisschen besser auswerten zu können, haben wir eine Skala von 1 bis 10 kreiert. Gerne könnt ihr auch einen Kommentar zur Messe hinterlassen.

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 20. September