Seed of Life ist inspiriert von Tomb Raider, Journey und Ori

Publisher Leonardo Interactive und Entwickler Madlight Studio haben gemeinsam das dystopisches Action-Adventure Seed of Life angekündigt. Das Spiel mit vielen Sci-Fi- und Puzzle-Elementen sieht sich inspiriert von Tomb Raider, Journey und Ori and the Will of the Wisps. Das kann man durchaus auch schon am ersten Trailer ablesen, den ihr unten seht. Die Veröffentlichung von Seed of Life ist 2021 auf PCs geplant.

In der Rolle von Cora müssen Spieler in der schönen, dystopischen Semi-Open-World, die von seltsamen Wesen überrannt wurde, ein mysteriöses Gerät namens Seed finden, um das Leben des Planeten wiederherzustellen. Spieler halten Ausschau nach dem Licht und navigieren dabei durch eine labyrinthartige Welt, stoßen auf Kapseln und lernen spezielle Fähigkeiten, die es ihnen erlauben, den Gesetzen der Natur zu trotzen. Mit Hilfe des knuddeligen Alien-Assistenten Nar gelingt es Cora, herausfordernde Puzzles zu lösen und immer gefährlichere Eindringlinge zu stürzen, um ihre Welt zu retten.

Der Fokus soll au dem Gameplay liegen. Neben den Puzzles sorgen RPG-Elemente für viel spielerische Abwechslung und Optionen. Mit Talisman-Kapseln holt ihr euch neue Fähigkeiten, Lumium braucht ihr dann für Upgrades.

Der erste Trailer gibt Einblick in den Planeten Lumia

Bildmaterial: Seed of Life, Madlight Studio / Leonardo Interactive