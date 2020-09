Der Launchtrailer zu 13 Sentinels: Aegis Rim

Sega veröffentlicht heute den neusten Vanillaware-Titel, 13 Sentinels: Aegis Rim, auch im Westen für PlayStation 4. Zur Feier des Tages hat man es sich nicht nehmen lassen, einen Launchtrailer zu veröffentlichen und diesen mit positiven Pressestimmen anzureichern. Auch wir waren in unserem Test zu 13 Sentinels: Aegis Rim angetan vom Genremix aus Adventure, Visual Novel und Echtzeit-Strategie. Wer noch mehr vom Spiel sehen will, kann noch das letzte Gameplay-Video nachholen. Die englische Sprachausgabe wird zur Veröffentlichung per Patch eingespielt. Das Spiel verfügt zudem über deutsche Texte.

Vanillaware, aus deren Feder auch Odin Sphere und Dragon’s Crown stammen, schaffen in 13 Sentinels: Aegis Rim eine geheimnisvolle Science-Fiction-Saga aus dreizehn ineinander verflochtenen Geschichten. Bringe in einem seitwärts-scrollenden 2D-Abenteuer voller liebevoll gestalteter Umgebungen die Wahrheit ans Licht und nimm es dann in spannenden taktischen Gefechten mit den Kaiju auf. Rüste deine Sentinels mit einem Arsenal von Mecha-Waffen aus und kämpfe um die Zukunft der Menschheit!

Die physische Launch-Edition von 13 Sentinels: Aegis Rim bietet als Dreingabe ein Artbook. Bei Amazon könnt ihr 13 Sentinels bestellen*, wobei die dortige Version nicht ausdrücklich als die Launch-Edition ausgewiesen ist.

Bildmaterial: 13 Sentinels: Aegis Rim, Atlus, Vanillaware