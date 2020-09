Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition angekündigt

Bei Ubisoft Forward gab es mit Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition auch die Ankündigung der Neuauflage des 2D-Beat-’em-up-Spiels. Ende Jahr könnt ihr euch mit Scott Pilgrim, Ramona Flowers, Knives Chau, Stephen Stills und weiteren Kämpfern auf PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und PCs (Epic Games Store, Ubisoft Store, Uplay) sowie Stadia ins Getümmel stürzen. Das Original erschien vor zehn Jahren.

Es gilt, großartige neue Fähigkeiten zu lernen, geheime Items und Modi freizuschalten und mächtige Verbündete zu gewinnen, um Ramonas teuflische Ex-Lover zu besiegen.

Die Complete Edition beinhaltet das Remaster von Scott Pilgrim vs. The World: The Game und die originalen DLCs The Knives Hau und Wallace Wells.

via Gematsu, Bildmaterial: Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition, Ubisoft