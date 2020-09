Ubisoft kündigt Remake zu Prince of Persia: The Sands of Time an

Der französische Entwickler und Publisher Ubisoft kündigte gestern ein Remake zu Prince of Persia: The Sands of Time für PlayStation 4, Xbox One und PCs an. Das Remake soll am 21. Januar 2021 erscheinen und neben besseren Texturen auch verbesserte Animationen, Soundeffekte und einen überarbeiteten Soundtrack bieten. Ebenso soll auch die Steuerung überarbeitet und an heutige Standards angepasst werden. Die Steuerung kann jederzeit zwischen der neuen und der alten Variante hin- und hergeschaltet werden.

Als besonderen Bonus legt Ubisoft außerdem die Originalversion von Prince of Persia aus dem Jahre 1992 bei, welche als vollständig spielbare Variante enthalten sein soll.

Spezielle Features für Vorbesteller

Für alle Vorbesteller gibt es außerdem das „Back to the Origins“-DLC-Pack, welches euch das Outfit und das Waffen-Set aus der Originalversion von The Sands of Time beschert. Außerdem erhalten Vorbesteller den Classic-Modus, welcher es euch ermöglicht, bestimmte Filter über die Grafik des Remakes zu legen, um das Spiel so zu spielen, wie es damals der Fall war.

Das Remake zu Prince of Persia: The Sands of Time soll am 21. Januar 2021 für PlayStation 4, Xbox One und PCs erscheinen.

Der offizielle Ankündigungstrailer zu Prince of Persia: The Sands of Time Remake

via Gematsu, Bildmaterial: Prince of Persia: The Sands of Time Remake, Ubisoft