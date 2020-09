Sammleredition zu Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung für Japan angekündigt

Nintendo lässt sich derzeit nur schwer in die Karten schauen. Aus heiterem Himmel kündigte das Unternehmen vor wenigen Tagen etwa Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung an. In Japan erhält das „Musou-Prequel“ zu „Breath of the Wild“ eine Sammleredition, wie Koei Tecmo nun bekanntgab.

Die „Treasure Box“-Edition enthält neben einer Kopie des Spiels, eine Acrylplatte mit dem Titelmotiv, eine Decke im Paragleiter-Design sowie einen Metall-Anhänger in Form eines antiken Wächters. Die Sammleredition soll in Japan pünktlich zum 20. November verfügbar werden und 16.720 Yen (etwa 130 Euro) kosten. Ob die „Treasure Box“ auch ihren Weg in den Westen findet ist noch nicht bekannt. Amazon Japan* verkauft den Artikel bereits, schließt für das Produkt aber leider eine Lieferung nach Deutschland aus.

100 Jahre vor The Legend of Zelda: Breath of the Wild

So beschreibt Nintendo Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung:

Reise zurück in Hyrules Vergangenheit und kämpfe um das Schicksal des Königreichs in Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung für Nintendo Switch!

100 Jahre vor den Ereignissen aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild hängt das Schicksal Hyrules an einem seidenen Faden. Führe deine Kämpfer in die Schlacht und stelle dich den Mächten der Verheerung Ganon im Überlebenskampf.

via Nintendoeverything, Bildmaterial: Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung, Nintendo, Koei Tecmo