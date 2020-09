Nintendo kündigt Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung für Switch an

Es ist ein wirklich seltsames Nintendo-Jahr. Dazu passt die heutige Ankündigung von Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung für Nintendo Switch. Einmal mehr wie aus heiterem Himmel. Es handelt sich dabei um ein Spiel, das bereits seinen Platz in der vielzitierten Zelda-Timeline hat. Es spielt nämlich 100 Jahre vor Breath of the Wild.

In einem Video stellt euch Zelda-Producer Eiji Aonuma das neue Spiel vor, bei dem es sich ausdrücklich (und für viele wohl auch „glücklicherweise“) nicht um Breath of the Wild 2 handelt, für welches das Entwicklerteam noch Zeit brauche. Mit Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung werden sich SpielerInnen von Breath of the Wild optisch gleich zuhause fühlen. Spielerisch ändert sich aber einiges.

Hyrule Warriors ist bekanntlich ein Musou-Spiel und auch „Zeit der Verheerung“ ist genau das. Das Musou-Gameplay (im Westen gerne als „1 gegen 1000“ bezeichnet) passe hervorragend zu den Schlachten der Verheerung. Entwickelt wird der Titel folgerichtig von Koei Tecmo. Genre-typisch sind mehrere Charaktere spielbar. Ihr könnt Zelda, Link und die vier Recken steuern. Im zweiten Teil des Videos kommt Producer Yosuke Hayashi und stellt euch weitere Details vor.

Mit dem 20. November 2020 hat Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung auch schon einen konkreten Termin spendiert bekommen. Die offizielle Website ist ebenfalls schon online!

Bildmaterial: Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung, Nintendo, Koei Tecmo