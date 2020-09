Im Test! Battletoads

Titel Battletoads 20. August 2020 Rare, Xbox Game Studios 20. August 2020 Rare, Xbox Game Studios 20. August 2020 Rare, Xbox Game Studios System Xbox One, PCs Getestet für Xbox One Entwickler Dlala Studios Genres Action, Beat ‚em up Texte

Vertonung Mit Battletoads gelang dem britischen Entwickler Rare Anfang der 90er Jahre ein Meilenstein im Beat-em-Up-Genre. Der Sidescroller-Prügler rund um die drei Kampfkröten Rash, Zitz und Pimple feierte sein Debüt im Jahre 1991 auf Nintendo Entertainment System. Daraufhin folgten zahlreiche Umsetzungen für Sega Mega Drive, Game Gear und Amiga. Der Siegeszug der Kröten war nicht mehr aufzuhalten und darauf folgten dann natürlich auch zahlreiche Nachfolger und Spin-offs. Die Battletoads gelten heutzutage speziell bei Gamern, die in den 90er Jahren aufgewachsen sind, längst als Kult. Praktisch jeder kennt die ikonischen grünen Kampffrösche. Im Jahre 2018 wurde während der jährlich in Los Angeles stattfindenden E3 Convention ein neuer Teil der Battletoads-Reihe exklusiv für Xbox One angekündigt. Später wurde dann bekanntgegeben, dass der Titel auch für PCs erscheinen wird. Da der Entwickler Rare mittlerweile ein fester Bestandteil der Microsoft Studios ist, war es nicht weiter verwunderlich, dass keine Version für PlayStation 4 oder weitere Plattformen angekündigt wurde. Battletoads wurde von den Dlala Studios, einer Tochterfirma von Rare, entwickelt und erschien nun am 20. August für Xbox One und PCs im Microsoft Store. Ob der neueste Teil der berühmten Battletoads-Reihe halten kann, was er verspricht, oder ob wir die Kröten doch lieber in nostalgischer Erinnerung behalten sollten, verraten wir euch in unserem ausführlichen Test. Drei Kröten auf durchschlagender Mission Bei Battletoads geht es erneut um die drei Kampfkröten Rash, Zitz und Pimple, die nach einer erfolgreich abgeschlossenen Mission plötzlich aus ihrer Welt herausgerissen werden. Daraufhin erfahren die drei Kröten, dass sie sich ganze 26 Jahre lang in einer Art künstlichen Realität befunden haben und jegliche Erfolge, die sie während dieser Zeit erreichen konnten, in der echten Welt nicht relevant sind. »Bei Battletoads geht es erneut um die drei Kampfkröten Rash, Zitz und Pimple, die nach einer erfolgreich abgeschlossenen Mission plötzlich aus ihrer Welt herausgerissen werden.« Nach dieser erschütternden Nachricht versuchen sich die Battletoads in stinknormalen Alltagsjobs wie Koch, Büromitarbeiter und Masseur. Da die Toads diese Schmach nicht auf sich sitzen lassen können und der Langeweile des Alltags entfliehen wollen, machen sie sich erneut auf, um ihre Erzfeindin, die Dark Queen, zu besiegen. Als sie die Dark Queen konfrontieren, stellen die Toads fest, dass auch sie sich in einer Art virtuellen Realität befunden hatte und nun in der echten Welt auch nicht mehr über ihre ursprünglichen Kräfte verfügt. Um sich für diese Umstände zu rächen, schließen sich die Toads und die Dark Queen zusammen, um die neue Bedrohung, die Alien-Rasse „Topians“ zu bekämpfen. Die Topians sind für die Einsperrung der Toads und der Dark Queen verantwortlich und beherrschen in der realen Welt die gesamte Galaxis. Altbekanntes Gameplay gepaart mit Geschicklichkeits-Sequenzen Battletoads ist wie auch schon seine Vorgänger ein Brawler im klassischen Sinne. Das heißt, ihr bewegt euch stets von links nach rechts, klopft allerlei Gegner zu Brei und behelft euch außerdem mit dem ein oder anderen Power-Up. Der Titel hält sich dabei stets an die Vorlage der Vorgänger und transportiert die Spielweise gekonnt in die Moderne. Das Gameplay wirkt nichtsdestotrotz relativ angestaubt und auf Dauer auch etwas eintönig. Hin und wieder gibt es ein wenig Auflockerung in Form einer Fahrsequenz, in der es auf Geschicklichkeit und Timing ankommt. Ein wenig mehr Abwechslung hätte dem Titel sicher gut getan. Alles in allem ist Battletoads exakt das, was man von einem Titel dieser Art erwarten würde. Klassisches Brawler-Gameplay mit modernen Akzenten, welches seiner Vorlage jedoch stets treu bleibt. Wer modernes Gameplay erwartet, ist hier also klar fehl am Platz. Battletoads richtet sich an Nostalgiker und Spieler, welche damals vielleicht sogar die Originaltitel gespielt haben und mochten. Sympathische Optik lässt Krötenherzen höher schlagen Bei der Optik muss man den Entwicklern auf jeden Fall ein Kompliment aussprechen. Der Titel schafft es, den Charme der Originale perfekt einzufangen und diesen in ein modernes Gewand zu packen. Man darf hier natürlich dennoch keinen grafischen Meilenstein erwarten. Das will und muss Battletoads aber auch keinesfalls sein. »Der Titel läuft stets mit flüssigen 60 Frames und ist auf einer Xbox One X auch in voller 4K-Auflösung genießbar.« Der Titel läuft stets mit flüssigen 60 Frames und ist auf einer Xbox One X auch in voller 4K-Auflösung genießbar. Der Comic-Look passt perfekt zu den Battletoads und verleiht dem Titel das gewisse Etwas. Knackiger Sound für actiongeladene Fights Auch beim Sound gibt es nichts negatives zu berichten. Die Schläge und Tritte werden mit knackigen und wuchtvollen Soundeffekten wunderschön untermalt und auch der Soundtrack selbst passt zum Geschehen und zur Atmosphäre des Titels. Multiplayer-Modus leider nur halbgar umgesetzt »Battletoads bietet lediglich einen lokalen Koop-Modus für bis zu drei Spieler. Einen Online-Multiplayermodus bietet der Titel leider nicht.« Beim Multiplayer-Modus hingegen haben die Entwickler die Wünsche der Fans wohl nicht zu Ende gedacht. Denn Battletoads bietet lediglich einen Koop-Modus für bis zu drei Spieler. Dies funktioniert aber nur lokal mit allen drei Spielern an einer Konsole. Einen Online-Multiplayermodus bietet der Titel leider nicht. Das ist äußerst schade, wenn man bedenkt, dass ein Online-Multiplayermodus für heutige Titel eigentlich Standard sein müsste.

Fazit

Battletoads bietet actiongeladene Kämpfe, eine liebevoll gestaltete Comic-Optik, einen guten und stimmigen Soundtrack und einen lokalen Koop-Modus für bis zu drei Spieler. Das Gameplay selbst wirkt natürlich etwas angestaubt, aber man hält sich hier natürlich so gut es geht an die Vorlagen und Vorgänger. Die Kröten werfen auch in diesem Teil quasi mit Gags und Anspielungen um sich. Speziell kann man Battletoads also Spielern empfehlen, die die alten Teile gespielt haben oder aber einfach in Nostalgie schwelgen möchten. Auch für eine gepflegte Runde Couch-Koop kann man Battletoads wärmstens empfehlen. Hier gibt es ja immer weniger Titel, die diese Sparte bedienen. Spieler, die nichts mit dem typischen Brawler-Gameplay anfangen können, sollten sich den Titel vor einem Kauf vielleicht noch mal etwas genauer anschauen. Eingefleischte Battletoads-Fans können getrost zugreifen.

Story Die Battletoads schließen sich mit ihrer einstigen Erzfeindin, der Dark Queen, zusammen, um die neue Bedrohung in Form der Alien-Rasse „Topians“ zu bekämpfen. Gameplay Typisches Brawler-Gameplay, wie man es von der Battletoads-Reihe gewohnt ist. Hin und wieder lockern Fahr- und Geschicklichkeitssequenzen das Geschehen auf. Grafik Charmanter Comic-Look, der das Feeling der Originaltitel perfekt in die Moderne transportiert. Nostalgie pur also. Sound Stimmiger Soundtrack und schöne Effekte untermalen das Kampfgeschehen gekonnt. Sonstiges Der Multiplayer-Modus kann leider nur lokal mit bis zu drei Spielern gespielt werden. Online ist der Titel leider nicht spielbar.

