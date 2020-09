Onee Chanbara Origin erscheint am 14. Oktober im Westen

Durch D3 Publisher kommt das von Tamsoft entwickelte Onee Chanbara Origin nun auch in den Westen. Die digitale Veröffentlichung soll am 14. Oktober für PlayStation 4 und PC-Steam erfolgen. Die PS4-Version ist in Japan seit dem 4. Dezember 2019 erhältlich. Nun gibt es eine Lokalisierung mit englischer Sprachausgabe, aber auch die originalen japanischen Stimmen schaffen es zu uns.

Zurück zu den Ursprüngen der Serie

Mit Onee Chanbara Origin geht es zurück zu den Ursprüngen der Serie. Es handelt sich nämlich um eine Sammlung der beiden ersten Spiele als HD-Remaster. The Onechanbara und The Onechanbara 2 erschienen einst 2004 und 2005 in Japan für PS2. Tatsächlich schaffte es das erste Spiel als Zombie Zone sogar nach Europa, die erweiterte Version davon als Zombie Hunters. The Onechanbara 2 erschien bei uns dann als Zombie Hunters 2.

Die Remaster-Sammlung folgt der Geschichte der beiden Halbschwestern Aya und Saki, welche sich in einem Hack-’n‘-Slash-Spektakel gegen Zombies behaupten müssen. Zunächst noch Feinde, schließen sie sich auf der Suche nach ihrem Vater zusammen. Im Kampf geht es dann mit dem Schwert und viel Tempo zur Sache. Zudem können sich die beiden Protagonistinnen kurzzeitig in Dämonen verwandeln. Die Reihe ist neben knapper Bekleidung auch für einen hohen Blut- und Gewaltgrad bekannt.

