Crash Bandicoot 4: It’s About Time stellt Tawna vor

Im PlayStation Blog wurde heute Tawna Bandicoot als spielbarer Charakter in Crash Bandicoot 4: It’s About Time enthüllt. Sie verstärkt dabei die Truppe um Crash, Coco, Neo Cortex und Dingodile. Tawnas Design wurde dabei überarbeitet, sie stößt aus einer alternativen Dimension zu Crash und Coco, wo sie ihr eigenes Abenteuer erlebt. Tawna ist voller Leidenschaft und Ehrgeiz und bringt ihren ganz eigenen Spielstil mit. Sie ist nun selbst eine Abenteurerin und Heldin. Ein längeres Gameplay-Video von PlayStation Underground zeigt, wie sich Tawna konkret spielt.

Josh Nadelberg, Art Director bei Toys for Bob, führt weiter aus:

Neben ihrem neuen coolen Aussehen und der entscheidenden Rolle, die sie in der Geschichte spielt, haben wir ihr auch noch einen neuen Spielstil und ein starkes Move-Set verpasst. Jeder der drei neuen spielbaren Charaktere in Crash 4 zeichnet sich durch eine ganz eigene Art der Bewegungen und Interaktion mit der Welt aus. Dingodile nutzt sein Vakuum, um sich einen extra schwungvollen Sprung zu verschaffen, Neo Cortex hat einen Move zum besonders schnellen Vorankommen und Tawna ist da keine Ausnahme. Tawna ist nicht nur genauso stark, wie sie aussieht, sondern hat auch noch die Fähigkeit, einen Mehrzweckhaken zu schießen, dank dem sie blitzschnell Ebenen durchqueren, Gegner angreifen und Kisten aus weiter Entfernung aufbrechen kann. Sie verfügt außerdem über einen verheerenden Bodenschlag-Angriff, Spin-Kicks und erreicht mit ihrem akrobatischen Wandsprung neue Höhen. Das Spiel durch Tawnas Augen zu erleben, fühlt sich dynamisch, fließend und erfrischend an. Der Präzision und Intensität, die Crash Bandicoot zu einem so einzigartigen Plattform-Erlebnis machen, bleiben wir natürlich treu.

Eine Demo für Vorbesteller

Wer sich Crash Bandicoot 4: It’s About Time digital für PlayStation 4 oder Xbox One vorbestellt, erhält bereits am 16. September Zugriff auf eine Demo zum Spiel. In zwei Level könnt ihr dann neben Crash auch als Neo Cortex spielen.

Direkter Nachfolger zu Crash 3

Crash Bandicoot 4: It’s About Time knüpft direkt an Crash Bandicoot 3: Warped aus dem Jahr 1998 an und führt den beliebten Beuteldachs und seine Gefährten in ein neues Abenteuer. In diesem gilt es, vier Quantum-Masken zu finden, um das Raum-Zeit-Kontinuum des gesamten Multiversums vor einem schrecklichen Schicksal zu bewahren.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time erscheint am 2. Oktober 2020 für PlayStation 4 und Xbox One. Ihr könnt euch den Titel bereits bei Amazon vorbestellen. Dort winkt euch als Vorbestellerbonus übrigens ein Crash-Jutebeutel*.

via Gematsu, Bildmaterial: Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Activision / Toys for Bob