Neuer Trailer und Gameplay-Material zu Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung veröffentlicht

Koei Tecmo hat zusammen mit Publisher Nintendo eine ausführliche Präsentation zu Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung auf der TGS 2020 abgehalten. Dabei gab es einen Trailer und einen längeren Gameplay-Einblick zu sehen. Ebenfalls wurde Impa als neue Kämpferin vorgestellt. Sie hilft bei der Regierung in Schloss Hyrule und genießt Zeldas volles Vertrauen.

100 Jahre vor The Legend of Zelda: Breath of the Wild

So beschreibt Nintendo Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung:

Reise zurück in Hyrules Vergangenheit und kämpfe um das Schicksal des Königreichs in Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung für Nintendo Switch!

100 Jahre vor den Ereignissen aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild hängt das Schicksal Hyrules an einem seidenen Faden. Führe deine Kämpfer in die Schlacht und stelle dich den Mächten der Verheerung Ganon im Überlebenskampf.

Mit dem 20. November 2020 hat Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung für Nintendo Switch auch schon einen konkreten Termin spendiert bekommen.

Helden, vereint euch!

Gameplay ab 1:23:50

via Gematsu, Bildmaterial: Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung, Nintendo, Koei Tecmo / Omega Force