Animal Crossing: New Horizons feiert Halloween mit kostenlosem Update

Nintendo hat mit Animal Crossing: New Horizons zweifellos einen Mega-Hit gelandet, was sich immer noch in den Videospielcharts niederschlägt. Obwohl sich kostenpflichtige DLCs bei dieser Art von Spiel vermutlich großer Beliebtheit erfreuen würden, setzt man bei Nintendo auf kostenlose Updates. Diese sind oft saisonaler Natur, womit sich die kommenden Halloween-Feierlichkeiten natürlich anbieten.

Süßes oder Saures?

Ab 30. September geht es also herbstlich-schaurig zur Sache. Tom Nook verkauft ab dann Süßigkeiten in seinem Laden. Natürlich wird man auch Kürbisse anpflanzen und daraus zahlreiche, thematisch passende Objekte anfertigen können. Passende Kostüme warten ebenso wie gruselige Emotionen. Am 31. Oktober gibt es dann die Halloween-Feierlichkeiten mit Jakob, dem Prinzen von Halloween. Auch mit Freunden kann dann „Süßes oder Saures“ gespielt werden.

Ende November geht es weiter mit einem bestimmt weihnachtlichen Update.

Halloween in Animal Crossing: New Horizons

Bildmaterial: Animal Crossing: New Horizons, Nintendo