Lost Ember: Narratives Tier-Abenteuer jetzt auch für Switch erhältlich

Das bereits im letzten Jahr für PS4, Xbox One und PCs veröffentlichte Tier-Abenteuer Lost Ember vom deutschen Entwickler Mooneye Studios aus Hamburg ist seit dieser Woche auch für Nintendo Switch erhältlich. 29,99 Euro kostet die ausschließlich digital verfügbare Veröffentlichung.

Ein Wolf mit der Gabe, die Tierwelt zu kontrollieren

Bei Lost Ember handelt es sich um ein narratives Third-Person-Exploration-Abenteuer, in welchem ihr in die Rolle eines Wolfs schlüpft, der die Gabe besitzt, andere Tiere inklusive deren Geist zu kontrollieren. So könnt ihr also die Kontrolle über dutzende Tiere wie z. B. Fische, Vögel und Ziegen übernehmen und euch deren unterschiedliche Fähigkeiten zu Nutze machen.

So liegt es nun an euch, herauszufinden, was mit der menschlichen Zivilisation, welche dieses Land einst bewohnte, geschehen ist. Eure Reise führt euch von dicht bewachsenen Dschungelgebieten über sandige Steppen bis hin zu hohem Gebirge durch eine vielseitige Landschaft.

Von den Reaktionen überwältigt

“Wir waren von den Reaktionen auf Lost Ember absolut überwältigt als es letztes Jahr für PlayStation 4, Xbox One und PC herauskam”, sagt Mooneye Studios Geschäftsführer und Autor Tobias Graff. “Wir haben über fünf Jahre am Spiel gearbeitet und zu sehen wie es so viele von euch so tief berührt hat, war unglaublich. Wir haben uns alle Mühe gegeben auch in diesem Switch Port die Atmosphäre und den Zauber der Welt einzufangen und wir können kaum erwarten einem völlig neuen Publikum ihre Geheimnisse zu zeigen.”

Der Launchtrailer zu Lost Ember für Switch

Bildmaterial: Lost Ember, Mooneye Studios