Darius Cozmic Revelation erscheint auch physisch im Westen

Die Action-Shooter-Sammlung Darius Cozmic Revelation soll für PlayStation 4 und Nintendo Switch in Europa und Nordamerika erscheinen. Dies gaben Taito, ININ Games und Strictly Limited Games schon im Juli bekannt. Mit der Beteiligung von Strictly Limited Games durfte man natürlich schon ahnen, dass es auch eine physische Veröffentlichung gibt.

Für Nintendo Switch und PlayStation 4 wird man Handelsversionen veröffentlichen, die ihr euch ab morgen (27. September) im Shop von Strictly Limited Games vorbestellen könnt. Die Limited Edition kostet 59,99 Euro und ist auf 3.500 Einheiten (Nintendo Switch) sowie 2.000 Einheiten (PS4) limitiert. Die noch deutlich umfangreichere, aber auch teurere Collector’s Edition kostet 139,99 Euro und ist auf 2.500 (Switch) respektive 1.500 Einheiten (PS4) limitiert.

Zwei Arcade-Klassiker mit neuen Features

Darius Cozmic Revelation soll die beiden Titel G-Darius HD und Dariusburst: Another Chronicle EX+ enthalten und etliche neue Features mitbringen. G-Darius HD wird von M2 emuliert und kann in HD gespielt werden. Es gibt aber auch eine Option mit niedriger Auflösung, um die alte Arcade-Version zu simulieren. Dariusburst: Another Chronicle EX+ wird von Pyramid entwickelt und soll alle Features der Arcade-Version Another Chronicle EX enthalten, ebenso wie neue Elemente, die in den kommenden Wochen präsentiert werden sollen.

Ein Blick auf die Collector’s Edition

Bildmaterial: Darius Cozmic Revelation, ININ Games, Strictly Limited Games / Taito