Go! Go! 5 Jigen Game Neptune: re★Verse ist die definitive Edition von Hyperdimension Neptunia Re;Birth 1 Plus

Compile Heart hat konkretisiert, worum es sich beim im August enthüllten Go! Go! 5 Jigen Game Neptune: re★Verse für PlayStation 5 handelt. Es ist dies die definitive Edition des Serien-Erstlings, basierend auf Hyperdimension Neptunia Re;Birth 1 Plus, welches im Mai 2018 in Japan für PlayStation 4 erschien. Diese Version ist ihrerseits ein überarbeiteter Port von Hyperdimension Neptunia Re;Birth 1, welches selbst ein Remake von Hyperdimension Neptunia ist. So weit, so kompliziert.

Neben dem Logo gibt es jedoch nach wie vor kein weiteres Bildmaterial zum Projekt, welches den 10. Geburtstags von Neptunia feiern soll. Aus der japanischen Famitsu gibt es nun immerhin ein paar Details. So können bis zu vier Charaktere im Kampf teilnehmen, wobei über 20 gleich zu Beginn zur Verfügung stehen, und ein neuer Modus passt die Balance an. Ein neues Tutorial wird von Neptune gesprochen, zudem gibt es ein zusätzliches Angel-Minigame.

Eine Limited Edition soll neben dem Spiel ein Artbook, eine Soundtrack-CD und Aufkleber enthalten. Vorbestellern winkt ein Download-Code für Neptunia Shooter.

via Gematsu, Bildmaterial: Go! Go! 5 Jigen Game Neptune: re★Verse, Compile Heart