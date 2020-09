Octopath Traveler: Champions of the Continent erscheint in Japan am 28. Oktober

Square Enix hat den Mobile-Ableger Octopath Traveler: Champions of the Continent für Japan endlich auf den 28. Oktober 2020 datiert. Ursprünglich plante man die Veröffentlichung bereits im letzten Jahr, musste die Pläne aber ändern. Einen neuen Trailer gibt es ebenfalls zur Ankündigung. Zur Feier von bereits 500.000 Vorregistrierungen gab es zudem einen neuen Song von Yasunori Nishiki. Das Free-to-play-Spiel mit Mikrotransaktionen findet ihr im App Store und bei Google Play. Eine Spielanleitung und die Traveler könnt ihr euch bereits vor dem Start ansehen.

Octopath Traveler: Champions of the Continent soll auf dem Free-to-play-Konzept basieren und einige Jahre vor den Ereignissen von Octopath Traveler (Nintendo Switch) spielen. Ein waschechtes Prequel also. Das Spiel setzt auf die (auch namentlich gesicherte) HD2D-Optik. Die Kämpfe finden in einem kommando- und rundenbasierten System statt, im Unterschied zum Original sind dabei aber acht Charaktere im Einsatz.

Schauplatz ist erneut der Kontinent Orsterra

Ihr schlüpft in die Rolle eines der Protagonisten, wobei euch drei „amtierende Champions“ zur Wahl stehen. Schauplatz ist erneut der Kontinent Orsterra. Auch die Feldbefehle des Originals kehren zurück. Ihr könnt zuhören, um Informationen zu erhalten, Gegenstände stehlen und vieles mehr.

Auch auf Konsolen gibt es Hoffnung

Bei Twitter meldeten sich die Entwickler schon im März zu Wort: „Alle, die auf ein neues Konsolenspiel warten: Es tut uns leid, aber die Produktion dauert noch ein wenig länger. In der Zwischenzeit könnt ihr hoffentlich dieses [Smartphone]-Game genießen!“ Das bestätigt also, dass die Serie auch auf Konsolen eine Zukunft hat.

Trailer zum Veröffentlichungsdatum

Der neue Song Yasunori Nishiki

via Gematsu, Bildmaterial: Octopath Traveler: Champions of the Continent, Square Enix