Deutsche Verkaufscharts: Es geht sportlich zu, von PS4 über Xbox One bis Switch

Sportlich, sportlich. So geht es zu in den aktuellen deutschen Handelsverkaufscharts. Madden NFL 21 klettert zum Neueinstieg auf Platz 1 der deutschen PS4- und Xbox-One-Charts. Touchdown! In den PS4-Charts landet auf Platz 2 Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Deutlich arcadelastiger als Madden, aber immerhin auch Sport im weitesten Sinne, der da betrieben wird.

In den PS4-Charts darf es sich weiterhin mit Project Cars 3 noch ein Neueinsteiger bequem machen. Platz 6 für das Rennspiel, und Rennsport ist ja auch Sport. Kollege F1 2020 bleibt Platz 6. Selbst bis hinunter auf Rang 10 bleibt es sportlich. Dieser Platz gehört Downhill-Biking-Game Descenders. In den Xbox-One-Charts gibts hinter Madden NFL 21 mit Project Cars 3 die Rennspiel-Doppel-Pole. F1 2020 sowie The Crew 2 und EA Sports UFC 4 besetzen die Ränge 5 bis 7.

In den Nintendo-Switch-Charts ist tatsächlich mal die Zeit von Animal Crossing: New Horizons vorbei. Mario Kart 8 Deluxe übernimmt die Spitze. Und auch Nintendo-Fans zeigen sich mit Ring Fit Adventure auf Rang 3 von ihrer sportlichen Seite.

In den PC-Handelscharts ist der Microsoft Flight Simulator weiterhin das Maß der Dinge.

via GfK, Bildmaterial: Madden NFL 21, Electronic Arts