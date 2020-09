Deutsche Verkaufscharts: Die Wochen der Remaster gehen weiter

In den aktuellen deutschen Verkaufscharts kann Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 sowohl in den PS4- als auch Xbox-One-Handelsrankings die Spitzenposition behaupten. Auch dahinter landet ein Remaster, nämlich jeweils auf Platz 3: Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Dazwischen positionieren sich in beiden Rankings die Avengers von Marvel.

Gut möglich, dass Remaster auch in den kommenden Wochen noch die Charts bevölkern. Super Mario 3D All-Stars* ist wohl einiges zuzutrauen. Bevor im Oktober dann Crash Bandicoot 4* eine neue Runde einläutet. Und dann steht schon fast der Next-Gen-Launch vor der Tür und einer der prominentesten Launchtitel ist eigentlich auch alt. Das Demon’s Souls Remake.

Zurück in die Gegenwart. In den PC-Charts halten sich Microsoft Flight Simulator und Die Sims 4 ganz oben. In den Nintendo-Switch-Charts muss Tom Nook sich und sein Animal Crossing: New Horizons diesmal mit dem zweiten Platz hinter Mario Kart 8 Deluxe begnügen.

via GfK, Bildmaterial: Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, Activision / Vicarious Visions