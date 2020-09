Der erste Trailer zu World Witches: United Front von Cave und ForwardWorks

Wie versprochen hat ForwardWorks, der Mobile-Games-Zweig von Sony Interactive Entertainment Japan/Asien, in dieser Woche weitere Details zu World Witches: United Front folgen lassen. Allen voran ist da natürlich der erste richtige Trailer zum Spiel, das in Zusammenarbeit mit Kadokawa entsteht und vom erfahrenen Shoot-’em-up-Studio Cave Interactive entwickelt wird.

World Witches: United Front ist ein „Omnidirectional Shoot’em Up“, das seht ihr auch gut in den ersten Spielszenen im Trailer. Es geht quasi in alle Himmelsrichtungen! SpielerInnen kämpfen an der Seite der „Witches“, das sind Mädels mit ganz speziellen Kräften. Gemeinsam will man die Welt vor den „Neuroi“ schützen, einer Alienrasse die plötzlich aufgetaucht ist.

Der erste Trailer zu World Witches: United Front

via Gematsu, Bildmaterial: World Witches: United Front, ForwardWorks, Kadokawa Games, Cave