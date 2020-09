Das amiibo-Doppelpack mit Katzen-Mario und Katzen-Peach vorbestellen

Aufgepasst, liebe amiibo-Sammler und Nintendo-Fans. Das amiibo-Doppelpack aus den neuen Figuren Katzen-Mario und Katzen-Peach zu Super Mario 3D World + Bowser’s Fury ist seit heute Abend bei Amazon vorbestellbar!

Der große Hype ist vorbei, aber die Figürchen verkaufen sich weiterhin gut und Nintendo legt bei fast jeder Gelegenheit neue auf. Eine dieser neuen Gelegenheiten ist Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Passend zum Spiel kündigte Nintendo die amiibo-Figuren Katzen-Mario und Katzen-Peach an.

Infos zu den Funktionen der amiibo gibt es noch nicht. Auch die Amazon-Produktseite gibt noch nichts her. Der 12. Februar 2021 ist aber als Veröffentlichung ausgelobt, also am gleichen Tag wie Super Mario 3D World + Bowser’s Fury*. Zwei andere, ebenfalls erst noch kommende amiibo-Figuren könnt ihr euch ebenfalls noch sichern. Am 25. September erscheinen der Joker aus Persona 5 und der Held aus Dragon Quest XI.

Bildmaterial: Nintendo