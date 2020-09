Ginga Force erscheint am 24. September für PS4 und PCs im Westen

Im März kündigte Rising Star Games die Veröffentlichung des Shmups Ginga Force für den Westen an. Jetzt steht mit dem 24. September 2020 dafür der kurzfristige Veröffentlichungstermin fest. An diesem Tag wird das vertikale Shoot’em Up für PlayStation 4 und PCs digital hierzulande veröffentlicht.

Das Original erschien schon 2013 in Japan für Xbox 360. Die neue Umsetzung für PS4 ist seit Juli in Japan erhältlich. Im Westen kommt zusätzlich die Steam-Version dazu. Entwickelt wurde Ginga Force von Qute. Rising Star Games weist im Rahmen der Ankündigung auch darauf hin, dass Nakusaki Chronicles wie ursprünglich geplant ebenfalls noch in diesem Jahr folgen wird.

In Ginga Force folgt ihr der Geschichte von Alex und Margaret, zwei außergewöhnlichen Piloten, die mit ihren Maschinen gegen verschiedene Bosse kämpfen. Neben dem Story-Modus erwartet euch ein Score-Attack-Modus mit Online-Ranglisten.

Bildmaterial: Ginga Force, Rising Star Games, Qute