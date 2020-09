Darksiders-Macher kündigen mit Chronos: Before the Ashes neues Spiel an

Gunfire Games, Entwickler von Darksiders 3 und Remnant: From the Ashes, haben mit Chronos: Before the Ashes ihr neues Spiel angekündigt. Gleich vorweg: der Ankündigungstrailer ist ziemlich seltsam. Aber seht selbst mal.

Chronos: Before the Ashes erinnert nicht nur von der Namensgebung her an Remnant: From the Ashes. Chronos erzählt die Vorgeschichte von Remnant. SpielerInnen übernehmen die Rolle eines jungen Helden, der versucht, seine Heimat vor dem uralten Bösen zu schützen.

Dazu wird Jahr um Jahr ein Auserwählter in ein mysteriöses Labyrinth entsandt, wo er sich mystischen, furchteregenden Kreaturen und aberwitzigen Rätseln stellen muss. Die Gefechte sind erbarmungslos und brutal, aber in Chronos ist der Tod nicht das Ende. Jedes Mal, wenn der Held fällt, erwacht er erneut außerhalb des Labyrinths – um ein Jahr gealtert. So ist es am Anfang der Reise leichter, seine Stärke oder Schnelligkeit zu verbessern, mit steigendem Alter wird das Wissen um die arkanen Mächte immer wichtiger.

Chronos: Before the Ashes basiert auf dem VR-Exklusiv-Titel Chronos von Gunfire Games, wurde allerdings „stark überarbeitet und für alle Plattformen optimiert“. Nun funktioniert es auch ohne VR-Unterstützung. Chronos: Before the Ashes erscheint am 1. Dezember 2020 auf PCs, Xbox One, Nintendo Switch und PlayStation 4. Es wird auch eine Handelsversion geben, die ihr euch schon vorbestellen könnt*.

Der Ankündigungstrailer zu Chronos: Before the Ashes

Bildmaterial: Chronos: Before the Ashes, Gunfire Games, THQ Nordic