Die ersten bestätigten Songs aus Kingdom Hearts: Melody of Memory

Es gab bereits selbstgebastelte Listen von Fans, nun aber hat Square Enix selbst auch eine erste Liste an Songs veröffentlicht, die ihr in Kingdom Hearts: Melody of Memory spielen werdet. Ihr seht unten lediglich 35 Stücke aus dem Spiel, in dem es letztlich etwa 140 Songs geben soll. Schon jetzt zeigt sich aber eine bunte Mischung.

Aus dem neuen Kingdom Hearts 3 ist „Let It Go ~Ari no Mama de~“ mit dabei und das grandiose „Destati“ von Yoko Shimomura, das in der Serie mehrfach auftritt, gibt es in der Fassung von der Kingdom Hearts Orchestra -World Tour-! Nachfolgend die ganze bisherige Liste. Wie gefällt euch die Auswahl?

Am 13. November könnt ihr euch selbst davon überzeugen, wie die Songs im Spiel klingen. Dann erscheint Kingdom Hearts: Melody of Memory für PS4, Switch und Xbox One. Ihr könnt es euch bei Amazon vorbestellen*. Wollt ihr noch mehr zum Rhythmusspiel erfahren? Lest euch unser Interview mit Director Masanobu Suzui und dem Produzenten Ichiro Hazama durch! Natürlich geht es darin auch um die Auswahl der Songs aus der langen Kingdom-Hearts-Serie!

Kingdom Hearts

“A Day in Agrabah”

“Arabian Dream”

“Destiny Islands”

“Go for It!”

“Hand in Hand”

“Hikari”

“Olympus Coliseum”

“To Our Surprise”

“Traverse Town”

“Under the Sea”

Kingdom Hearts Re:Chain of Memories

“Castle Oblivion”

“The Force in You”

Kingdom Hearts II

“Darkness of the Unknown”

“Roxas”

“Savannah Pride”

“Schezo Di Notte”

“Sinister Shadows”

“The 13th Struggle”

“Vim and Vigor”

“Working Together”

Kingdom Hearts II Final Mix

“The Other Promise”

Kingdom Hearts 358/2 Days

“Another Side -Battle Ver.-“

“Secret of Neverland”

“Vector to the Heavens”

Kingdom Hearts Re:coded

“Wonder of Electron”

Kingdom Hearts: Birth by Sleep

“Dismiss”

“Enter the Darkness”

“Hau’oli, Hau’oli”

“Rage Awakened -The OriginThe Encounter -Birth by Sleep Version”

Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance

“All for One”

“L’Impeto Oscuro”

“The Eye of Darkness”

Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep: A Fragmentary Passage

“Wave of Darkness I”

Kingdom Hearts III

“Let It Go ~Ari no Mama De~”

Kingdom Hearts Orchestra -World Tour- Album

“Destati”

Der aktuelle Trailer zu Kingdom Hearts: Melody of Memory

via Gematsu, Bildmaterial: Kingdom Hearts: Melody of Memory, Square Enix, Disney