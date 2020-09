Crash Bandicoot 4: It’s About Time bietet laut Medienbericht lokale Multiplayer-Modi

Einem mittlerweile wieder entfernten Artikel von IGN Spain (Google Cache, Archive) zufolge, soll Crash Bandicoot 4: It’s About Time mit lokalen Multiplayer-Modi aufwarten. Diese sollen sowohl kompetitive als auch kooperative Möglichkeiten zum gemütlichen Zusammenspiel auf der Couch bieten.

Der Artikel beschreibt, dass beide Modi zwei bis vier SpielerInnen unterstützen soll. Hierbei ließe sich aus Crash, Coco, Fake Crash und Fake Coco als spielbare Charaktere wählen. Die Modi selbst werden wie folgt erläutert:

Bandicoot Battle (Kompetitiv)

Checkpoint Race : Eine Serie von Rennen, in der bis zu vier Spieler um die schnellste Zeit zu jedem Kontrollpunkt wetteifern. Wer die meisten Checkpoints für sich entscheidet, gewinnt.

: Eine Serie von Rennen, in der bis zu vier Spieler um die schnellste Zeit zu jedem Kontrollpunkt wetteifern. Wer die meisten Checkpoints für sich entscheidet, gewinnt. Crate Combo: Erzielt Punkte, indem ihr so viele Kisten wie nur möglich zerstört. Der Punktwert der Kisten erhöht sich mit der Anzahl zerstörter Kisten. Und dabei gilt es schnell zu sein, damit der Combozähler nicht von Neuem startet.

Pass N. Play (Kooperativ)

In diesem kooperativen Modus können bis zu vier SpielerInnen gemeinsam durch das Hauptspiel spielen. Der Controller wird dabei herumgereicht, während aus der Standard- oder N.Verted-Variante der Level gewählt werden kann.

Der direkte Nachfolger zu Crash Bandicoot 3

Crash Bandicoot 4: It’s About Time knüpft direkt an Crash Bandicoot 3: Warped aus dem Jahr 1998 an und führt den beliebten Beuteldachs und seine Gefährten in ein neues Abenteuer. In diesem gilt es, vier Quantum-Masken zu finden, um das Raum-Zeit-Kontinuum des gesamten Multiversums vor einem schrecklichen Schicksal zu bewahren.

Solltet ihr den Titel vorbestellt haben, könnt ihr ab sofort übrigens auf die „Digitale Vorbesteller“-Demo zugreifen. Diese enthält zwei Level, in denen ihr als Titelheld Crash und Serienbösewicht Neo Cortex agiert. SpielerInnen haben zudem die Möglichkeit, zwei Quantum-Masken auszuprobieren: „Kupuna-Wa“, die euch die Zeit kontrollieren lässt, und „Lani-Loi“, welche Objekte beliebig auftauchen und verschwinden lässt.

Zuletzt berichteten wir übrigens über den weiteren Neuzugang Tawna. Die taffe Abenteurerin gesellt sich aus einer alternativen Dimension zur spielbaren Riege um Crash, Coco, Neo Cortex und Dingodile.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time erscheint am 2. Oktober 2020 für PlayStation 4 und Xbox One. Ihr könnt euch den Titel bereits bei Amazon vorbestellen. Dort winkt euch als Vorbestellerbonus übrigens ein Crash-Jutebeutel*.

