Neuer Trailer zu Scarlet Nexus stellt euch den Theme-Song von The Oral Cigarettes vor

Zum Start in die Tokyo Game Show hat Bandai Namco heute einen neuen Trailer zu Scarlet Nexus veröffentlicht. Das Video gibt euch vor allem Gelegenheit, in den Theme-Song zum Spiel reinzuhören! Der stammt von der japanischen Rockband mit dem schönen Namen The Oral Cigarettes und heißt „Dream in Drive“. Wie gefällt er euch? Der Song soll den 90er-Jahre-Vibe der Spielwelt und der Stadt New Himuka einfangen.

In Scarlet Nexus schlüpfen SpielerInnen in die Rolle von Yuito Sumeragi und erforschen die vom 90er-Jahre-Neopunk inspirierten Straßen von New Himuka. Diese Welt wird von mysteriösen Kreaturen namens „Anderen“ bedroht, die sich von Menschenhirnen ernähren. Diesen Monstern stellt sich die AAF, die Anderen-Abwehrstreitkraft, mit ihren mächtigen Kämpfern entgegen. Yuito ist einer von ihnen und mit einem scharfen Katana sowie unglaublichen psychokinetischen Kräften ausgestattet. Um diese furchteinflößenden Kreaturen zu besiegen, können Teammitglieder ihre einzigartigen Kräfte mit Yuito teilen, indem sie ihre Gehirne und ihre Fähigkeiten miteinander verbinden. Mit jedem weiteren Charakter werden neue Fähigkeiten verfügbar, mit denen experimentiert werden kann.

Scarlet Nexus soll für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One und PCs erscheinen.

Der neue Trailer zum Theme-Song

Bildmaterial: Scarlet Nexus, Bandai Namco