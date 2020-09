Atelier Ryza 2 erscheint auch für PS5 und zeigt sich mit neuem Videomaterial

Während der Tokyo Game Show 2020 hat Koei Tecmo enthüllt, dass Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy auch für PlayStation 5 erscheinen wird. Damit werden die bisher bekannten Plattformen PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs ergänzt. Wer sich zunächst für die PlayStation-4-Version entscheidet, kann später kostenlos auf PlayStation 5 wechseln.

Daneben wurde bekannt, dass das Sequel des Alchemie-Abenteuers von Gust mit dem Theme-Song „Somewhen, Somewhere…“ von Clammbon bedacht wird. Einen Ausschnitt daraus gibts im Trailer zur TGS 2020, welcher noch durch einige Minuten Gameplay-Material und weitere Hörproben aus dem Soundtrack ergänzt wird.

Immer auf der Suche nach neuen Materialien

In Atelier Ryza 2 verlässt Protagonistin Ryza ihre Heimatstadt auf Kurken Island, um die königliche Hauptstadt Ashra-am Baird zu besuchen. Dort möchte Ryza ihren eigenen Atelier-Shop eröffnen und die antiken Ruinen der Gegend erkunden. Damit sie die Mysterien der Ruinen entschlüsselt kann, ist Ryza auf neue Fortbewegungsmöglichkeiten angewiesen: Schwingend, kletternd, kriechend und an diversen Hindernissen vorbei-quetschend durchkämmt sie die alten Stätten.

Alte Freunde und neue Bekanntschaften

Ryza trifft auf ihrer Reise auf ihre alten Freunde wie Tao und Bos, trifft aber auch völlig neue Bekanntschaften. Darunter die höfliche, aber auch zurückhaltende Sherri Glaus, die Tochter eines Aristokraten, die von Tao, Patricia „Patty“ Abelheim und Pattys Vater, Volker Abelheim, einem ehemaligen Ritter der königlichen Familie, gelehrt wird. Clifford Diswell, teils Dieb, teils Schatzjäger, zählt sich ebenfalls zu Sherris Lehrern.

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy erscheint am 3. Dezember in Japan. Zunächst auf PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch, eine Version für PCs via Steam soll im Januar 2021 folgen. Im Westen ist die Veröffentlichung für den Winter geplant. Übrigens: bei Amazon findet ihr Atelier Ryza 2* bereits.

TGS-Trailer

Gameplay ab 32:14

Hörproben aus dem Soundtrack

via Gematsu, Bildmaterial: Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, Koei Tecmo / Gust