Am 24. September gibt es ein großes NieR-Special im Rahmen der Tokyo Game Show

Square Enix hat das offizielle Programm für die Tokyo Game Show 2020 Online konkretisiert. Es geht dabei um den prominenten Slot im offiziellen TGS-2020-Programm am 24. September um 15 Uhr MESZ.

Das dann geplante Segment hat den vielsagenden Titel NieR TGS 2020 Special Programming – The „We Have a Decent Amount of New Info“ Special. Das vorab aufgezeichnete Programm liefert uns dabei neue Informationen zu NieR Replicant ver.1.22474487139…, NieR Re[in]carnation sowie NieR: Automata. Englische Untertitel wird es ebenfalls geben.

Alle Zeitpläne und Links zu den jeweiligen Livestreams findet ihr rechtzeitig in unserer Übersicht.

via Gematsu, Bildmaterial: Square Enix