Demon’s Souls: Drei neue Bilder aufgetaucht

Bei Amazon Australien gingen in den letzten Tagen einige Artikelseiten zu PlayStation-5-Spielen online, welche mittlerweile wieder gelöscht sind. Diese boten dabei auch einige neue Informationen sowie Bilder. Besonders interessant sind dabei natürlich die neuen Bilder zur Neuauflage von Demon’s Souls.

Der Urvater der Souls-Reihe von FromSoftware erschien ursprünglich im Jahre 2009 für PlayStation 3 und ebnete den Weg für ein ganzes Genre, welches sich mit unzähligen Ablegern und Nachahmern immer noch äußerst großer Beliebtheit erfreut.

Entwickelt wird das Remake für PlayStation 5 von Sony Japan Studios und Bluepoint Games. Die Texaner zeigten zuletzt mit Shadow of the Colossus, was sie an der Remake-Front zu leisten vermögen. Demon’s Souls soll „rebuilt from the ground up“ sein.

Die neuen Bilder zu Demon’s Souls

via Gematsu, Bildmaterial: Demon’s Souls, Sony / Bluepoint Games