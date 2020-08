The Dark Pictures: Little Hope stellt euch vor gruselige Entscheidungen

Man hat immer eine Wahl, nicht wahr? Auch The Dark Pictures: Little Hope stellt euch vor Entscheidungen, viele davon sind aber nicht von der angenehmen Sorte. Das soll euch der neue interaktive Trailer aufzeigen, den Bandai Namco anlässlich der Gamescom veröffentlichte.

Little Hope ist das zweite Spiel der The Dark Pictures Anthology. Vier College-Studenten und ihr Lehrer finden sich gefangen und isoliert in der verlassenen Stadt Little Hope wieder. Dort versuchen sie vor albtraumhaften Erscheinungen zu fliehen, die sie erbarmungslos aus dem undurchquerbaren Nebel verfolgen.

Spielt die Story allein oder in zwei Mehrspieler-Modi: „Gemeinsame Story“ lässt euch das Spielerlebnis online mit einem Freund teilen. In „Filmabend“ spielt ihr mit bis zu fünf Personen an einem Controller, der herumgereicht wird.

Little Hope soll am 30. Oktober 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PCs erscheinen. Wie auch schon Man of Medan erscheint Little Hope mit einer eigenen Handelsversion, die ihr euch bei Amazon bereits vorbestellen könnt*. Auch eine Limited Edition gibt es dort.

Entscheidungen in The Dark Pictures: Little Hope

