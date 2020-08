Deutsche Verkaufscharts: Microsoft Flight Simulator setzt zum Höhenflug an

Marktforscher GfK Entertainment hat wie jede Woche einen Blick auf die aktuellen deutschen Handels-Bestseller gegeben. Mit besten Flugnoten von der Presse ausgestattet, setzt der Microsoft Flight Simulator zum Höhenflug an. Und erreicht die Reiseflughöhe mit Leichtigkeit. Platz 1 in den PC-Handelscharts für die Deluxe Edition, gefolgt von der Standardversion. Da bleibt sogar Die Sims 4 mal nur Bronze.

In den deutschen PS4-Charts gibt weiterhin Ghost of Tsushima den Ton an. Das Abenteuer von Sucker Punch kann die Spitze verteidigen, hat nun aber schon wieder die GTA V Premium Edition im Nacken. Kauft das Spiel eigentlich jeder dreimal? In den Xbox-One-Charts hat GTA V sogar wieder die Führung übernommen. Gefolgt von F1 2020.

In den Nintendo-Switch-Charts gibt es keine Änderungen im Vergleich zur Vorwoche an der Spitze. Animal Crossing: New Horizons bleibt vor Dauerbrenner Mario Kart 8 Deluxe auf Platz 1.

via GfK, Bildmaterial: Microsoft Flight Simulator, Microsoft