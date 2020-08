The Witcher: Monster Slayer angekündigt und ja, es ist ein bisschen wie Pokémon GO

CD Projekt RED und Spokko haben gemeinsam The Witcher: Monster Slayer angekündigt. Es handelt sich um ein Free-to-Play-Spiel für Mobilgeräte. Ein sogenanntes Location-Based-AR-Game. Ein Augmented-Reality-Spiel also, für das eure aktuelle Position eine wichtige Rolle spielt. Ja, so wie Pokémon GO, okay.

Entwickelt und vertrieben wird das mobile Hexer-Abenteuer von Spokko, Mitglied der CD-Projekt-RED-Familie. Angesiedelt ist es zeitlich vor den Ereignissen der großen Videospielbrüder. Monsters durchstreifen in großer Zahl das Land und ihr zieht als Hexer umher, um ihnen Einhalt zu gebieten.

Visuell will Monster Slayer dabei auf dem Stand von Konsolenspielen sein. Ihr trefft auf neue und altbekannte Monster, Tageszeit und Wetter sollen dabei auch eine Rolle spielen. Ihr jagt aber nicht nur in der Gegend umher, sondern folgt auch Quests mit Hintergrundgeschichten.

Einen Veröffentlichungstermin gibt es noch nicht.

Gameplay-Trailer zu The Witcher: Monster Slayer

Bildmaterial: The Witcher: Monster Slayer, CD Projekt RED, Sokko