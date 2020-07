PlayStation Now im Juli mit Watch Dogs 2, Street Fighter V und Hello Neighbor

Man kann wohl sagen, dass Microsoft mit dem Xbox Game Pass Ultimate bisher am nächsten dran ist an einem richtig attraktiven „Netflix für Videospiele“. Ganz unabhängig von Plattformvorlieben und Exklusivspielen. Oder was meint ihr?

Doch auch Sony werkelt kräftig an PlayStation Now und nicht nur die Preissenkung vor einigen Monaten hat das Modell ein bisschen attraktiver gemacht. Auch die Spieleauswahl wird vielseitiger und die PR nimmt deutlich zu. So stellt Sony nun seit einiger Zeit die neuen PlayStation-Now-Games explizit vor.

Im Mai kamen zuletzt Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, The Evil Within 2 und Get Even zur Bibliothek und im Juni konntet ihr euch über Metro Exodus, Dishonored 2 und NASCAR Heat 4 freuen. Im Juli stehen nun Watch Dogs 2, Street Fighter V und Hello Neighbor neu zur Verfügung.

Die Spiele sind im Rahmen des Cloudgaming-Abo-Dienstes ohne zusätzliche Kosten vollumfänglich spielbar. Watch Dogs 2 ist ab sofort und bis zum 5. Oktober spielbar. Street Fighter V hat zunächst kein „Ablaufdatum“ bekommen. Ebenso wie Hello Neighbor.

Was PlayStation Now besser machen kann, darüber hatte ich schon im letzten Jahr gefachsimpelt. Für 9,99 Euro im Monat oder 59,99 Euro im Jahr können Nutzer von PlayStation Now über 650 Spiele streamen, inzwischen aber auch herunterladen und offline spielen. Die Auswahl reicht von PS4-Games über PS3-Games bis hin zu PS2-Spielen. Spielbar sind die Games aber nur auf PS4 und PCs.

Habt ihr PlayStation Now schon mal ausprobiert?

via PR, Bildmaterial: Sony, PlayStation Now