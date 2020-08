PlayStation Now im August unter anderem mit HITMAN 2 und Dead Cells

Sony hat das Line-up für PlayStation Now im August präsentiert. Drei neue Spiele werden sich Abonnenten des kostenpflichtigen Streaming-Dienstes im August gönnen dürfen, daneben steht natürlich auch die große Bibliothek weiterhin offen. Mit HITMAN 2, GreedFall und Dead Cells gibt es dabei ein einigermaßen abwechslungsreiches Programm. Neben den drei August-Spielen gibt es außerdem neue Evergreen-Spiele, darunter Power Rangers Battle for the Grid.

Insgesamt liest sich die Liste der Neuzugänge so:

HITMAN 2

GreedFall

Dead Cells

Power Rangers Battle for the Grid

AO Tennis 2

The Sinking City

WRC 8

WARHAMMER 40000 INQUISITOR MARTYR

Pure Farming 18

PlayStation Now könnt ihr euch für 9,99 Euro pro Monat sichern. Ein Hybrid-Abo gemeinsam mit PlayStation Plus, wie es der Xbox Game Pass Ultimate vergleichbar bietet, gibt es bei PlayStation noch nicht. PlayStation Now, das im Jahres-Abo 59,99 Euro kostet, bietet Zugriff auf über 650 Spiele, die ihr ohne zusätzliche Kosten streamen könnt. Mit dabei sind Spiele für PS4, PS3 und PS2. Für PS4-Spiele besteht inzwischen die Möglichkeit, diese auch herunterzuladen und offline zu spielen. Außerdem ist PS Now auch für Windows-PCs erhältlich.

Bildmaterial: Sony, PlayStation Now