Higurashi When They Cry Mei soll diesen Sommer für Smartphones in Japan erscheinen

D-techno kündigte mit Higurashi When They Cry Mei einen neuen Eintrag in die Higurashi-Serie für Smartphones an. Der Titel soll im Sommer dieses Jahres in Japan erscheinen. Eine neue Teaser-Webseite liefert schon mal einen ersten Einblick.

Das Key-Visual zu Higurashi When They Cry Mei.

Smileaxe ist für die Entwicklung von Higurashi When They Cry Mei zuständig, welches den brandneuen „Higurashi When They Cry“-Anime begleiten soll, der im Oktober 2020 startet. „Mei“ erzählt eine komplett neue Geschichte aus der Feder von Kiichi Kanou. Künstlerin Ayane interpretiert den Titelsong „Frustration“, während Motoi Sakuraba die Kampfmusik beisteuert. Dieser war bereits an Titeln wie Star Ocean, Dark Souls oder auch den Tales-of-Titeln beteiligt.

Das Spiel ist als Free-to-play-Titel angelegt, aber auch Mikrotransaktionen sind inbegriffen. Zu diesem Zeitpunkt gibt es noch keine Informationen zum Gameplay. Allerdings liefert die Webseite eine Pre-Registration-Kampagne:

Vorzeitig registrieren kann man sich, indem man dem offiziellen Twitter-Kanal folgt, oder aber sich hier einträgt.

via Siliconera, Bildmaterial: Higurashi When They Cry Mei, D-techno / Smileaxe