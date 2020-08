Physische Veröffentlichung von CrossCode verschiebt sich

Für CrossCode-Fans ist das schon länger kein Geheimnis mehr. Amazon listet die physische Veröffentlichung von CrossCode für Nintendo Switch und PlayStation 4 schon seit Wochen nicht mehr für den angekündigten 28. August, sondern für den 15. September. Publisher ININ Games bestätigte nun die Verschiebung der physischen Veröffentlichung mit einem neuen Trailer.

CrossCode erschien schon 2018, die Veröffentlichung für Konsolen erfolgte erst zwei Jahre später. Die Nintendo-Switch-Version litt vom Start weg unter einigen Performance-Problemen, die Entwickler Radical Fish Games bereits mit Patches adressierte.

Eingeloggt in CrossWorlds

In CrossCode schauen Spieler Lea über die Schulter, welche sich in ferner Zukunft in ein MMO-Spiel namens CrossWorlds einloggt. Speziell ist, dass Lea nicht nur stumm ist, sondern auch an Gedächtnisschwund leidet. Auf dem Weg ihr Gedächtnis wiederherzustellen, lüftet Lea tiefgehende Geheimnisse um das MMO selbst. Weiterhin schreibt sich CrossCode auf die Fahne, Elemente aus Action-Adventures und Rollenspielen zu kombinieren und neben unterschiedlichen Rätseln auch rasante Kämpfe zu bieten.

Ein neuer Trailer zu CrossCode

