Neue Gameplay-Eindrücke aus Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Etwas mehr als ein Monat noch, bis wir am 2. Oktober 2020 mit Crash Bandicoot 4: It’s About Time in das nächste Hüpf-Abenteuer des titelgebenden Beuteldachses eintauchen können. Nachdem wir erst kürzlich über die neuen Flashback-Level berichteten, lieferten Toys for Bob nun im Rahmen des „Future Games Show Gamescom“-Streams neue Gameplay-Eindrücke nach. In diesen geht man unter anderem auch auf die besagten Level ein.

Vor einiger Zeit berichteten wir übrigens über die „N. Vertiert“-Level, die SpielerInnen in buchstäblich andere Dimensionen abtauchen lassen. In diesen präsentieren sich bekannte Level in neuem grafischen wie spielmechanischen Gewand.

Direkter Nachfolger zu Crash 3

Crash Bandicoot 4: It’s About Time knüpft direkt an Crash Bandicoot 3: Warped aus dem Jahr 1998 an und führt den beliebten Beuteldachs und seine Gefährten in ein neues Abenteuer. In diesem gilt es, vier Quantum-Masken zu finden, um das Raum-Zeit-Kontinuum des gesamten Multiversums vor einem schrecklichen Schicksal zu bewahren.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time erscheint am 2. Oktober 2020 für PlayStation 4 und Xbox One. Ihr könnt euch den Titel bereits bei Amazon vorbestellen. Dort winkt euch als Vorbestellerbonus übrigens ein Crash-Jutebeutel*.

Die neuen Gameplay-Eindrücke aus Crash Bandicoot 4

Bildmaterial: Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Activision / Toys for Bob