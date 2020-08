Die Flashback-Level von Crash Bandicoot 4: It’s About Time verschlagen euch zurück in die 90er

Publisher Activision und Entwickler Toys for Bob enthüllten im Rahmen des gestrigen „Gamescom 2020: Opening Night Live“-Streams neue Inhalte für Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Konkret handelt es sich dabei um die sogenannten „Flashback“-Level.

Activision zufolge, können können SpielerInnen in diesen Leveln die Zeit bis in die 90er zurückspulen – die größte Ära aller Zeiten. Flashback-Level sollen insbesondere die technischen wie Rätsel-Fähigkeiten der SpielerInnen herausfordern. Durch die Sammlung von Flashback-Bändern entdecken sie dabei die Ursprungsgeschichte von Crash und Coco und erleben das Bandicoot-Training in den Testkammern von Neo Cortex.

Zuletzt berichteten wir übrigens über die „N. Vertiert“-Level, die SpielerInnen in buchstäblich andere Dimensionen abtauchen lassen. In diesen präsentieren sich bekannte Level in neuem grafischen wie spielmechanischen Gewand.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time erscheint am 2. Oktober 2020 für PlayStation 4 und Xbox One. Ihr könnt euch den Titel bereits bei Amazon vorbestellen. Dort winkt euch als Vorbestellerbonus übrigens ein Crash-Jutebeutel*.

via Gematsu, Bildmaterial: Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Activision / Toys for Bob