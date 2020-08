My Nintendo: Holt euch die neue physische Prämie zu Paper Mario: The Origami King

So langsam, gaaaanz langsam knüpft My Nintendo an die guten, alten Club-Nintendo-Zeiten an. Nach dem Hanafuda-Postkartenset im Juni gibt es ab heute eine neue physische Prämie für alle Nintendo-Fans.

Für 400 Platin-Punkte könnt ihr euch ein Schreibblock-Set zu Paper Mario: The Origami King sichern! Klar, das ist jetzt nicht der Mega-Kracher. Aber 400 Platin-Punkte sind auch fix verdient und bevor sie verfallen… wieso nicht!

Leider müsst ihr die Versandkosten selbst tragen. Das ist für die meisten wohl auch noch zu verschmerzen – solange ihr eine Kreditkarte habt. Das ist nach wie vor die einzige Zahlungsmethode im My-Nintendo-Store. Wollt ihr das Set und erfüllt alle Voraussetzungen, dann beeilt euch besser.

Die Bestellung ist wie gewohnt etwas umständlich. Erst müsst ihr euch auf dieser My-Nintendo-Seite einen Code für den Artikel besorgen, anschließend müsst ihr euch das Schreibblock-Set im Store in den Warenkorb legen und dann im Bestellvorgang besagten Code eingeben. Sonst geht nix.

Bildmaterial: Nintendo