Little Nightmares II erobert ab dem 11. Februar 2021 eure Alpträume

Mit ihrem Debütspiel Little Nightmares hat die kleine, furchtlose Protagonistin Six einige Anhänger gefunden. Und wohl auch einige Spiele verkauft. Nicht verwunderlich also, dass Publisher Bandai Namco bereits im letzten Jahr Little Nightmares II ankündigte. Das neue Abenteuer dreht sich diesmal aber um den kleinen Jungen Mono, der in einer verzerrten Welt gefangen ist.

Begleitet wird er allerdings von Six, die diesmal computergesteuert wird. SpielerInnen können eine Beziehung zu Six aufbauen, mit ihr zusammen Rätsel lösen und die gruseligen Geheimnisse der düsteren Welt aufdecken, die von monströsen und grotesken Bewohnern bevölkert wird.

Und mit dem 11. Februar 2021 steht dafür nun auch der konkrete Termin fest. Dann erscheint Little Nightmares II für PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und PCs. Später im Jahr folgen dann auch Veröffentlichungen für PlayStation 5 und Xbox Series X. Wer das Spiel dann schon besitzt, kann wie fairerweise größtenteils üblich kostenlos upgraden.

Der neue Trailer zu Little Nightmares II

Bildmaterial: Little Nightmares II, Bandai Namco, Tarsier Studios