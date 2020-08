Kwaidan: Azuma Manor Story verbindet Point and Click mit 3D-Polygon-Optik

Publisher Rainy Frog und Entwickler Gudouan haben den Veröffentlichungstermin von Kwaidan: Azuma Manor Story im Nintendo eShop für Nintendo Switch auf den 20. August 2020 festgelegt. Bislang findet sich das Listing zum Spiel nur im japanischen eShop. Die Veröffentlichung dort wird aber auch englische Untertitel bieten.

Kwaidan würde aber sowieso nicht sein Debüt im Westen feiern, es gibt bereits eine lokalisierte Veröffentlichung. Nach der Veröffentlichung in Japan im Jahr 2018 für PlayStation 4 erschien Kwaidan nämlich erst im Januar 2020 im Westen für PS4 und weltweit für Steam.

Kwaidan spielt in den 1930er-Jahren in Japan und legt seinen Schwerpunkt laut Entwickler Gudouan auf Spannung sowie eine Mischung aus Point-and-Click-Abenteuer und 3D-Actionspiel. Auch die veraltet anmutende 3D-Polygon-Optik ist durchaus Absicht und soll an Spiele der frühen 2000er erinnern. Die Umgebung in Kwaidan ist eine alte Villa, in der viele Geheimnisse, komplexe Mechanismen und Youkai existieren. Um die Bewohner der Villa zu retten, muss der Spieler verschiedene Schwierigkeiten überwinden.

via Gematsu, Bildmaterial: Kwaidan, Rainy Frog / Gudouan