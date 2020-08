No More Heroes für Switch in Taiwan eingestuft

Vergangene Gamescom bekamen wir die Gelegenheit Suda51 zu Travis Strikes Again: No More Heroes und dem Franchise zu interviewen. Auf die Frage, ob er den ersten sowie zweiten Teil auf Nintendo Switch veröffentlichen möchte, verriet er uns, dass er sich momentan in Gesprächen mit Marvelous dazu befinde. Diese Gespräche könnten zu einem Ergebnis geführt haben.

Das taiwanische Digital Game Rating Committee hat nun No More Heroes für Nintendo Switch eingestuft. Wann das Spiel erscheint, ist jedoch nicht bekannt. Das Original erschien 2007 für Nintendo Wii und erhielt drei Jahre später ebenfalls eine Version für PlayStation 3 und Xbox 360.

Derzeit befindet sich bei Grasshopper Manufacture No More Heroes 3 in Entwicklung, welches für 2020 geplant ist. Falls die Einstufung stimmt, wäre es wünschenswert, wenn die Portierung des ersten – und danach des zweiten Teils – vorher geschieht.

via Gematsu, Bildmaterial: No More Heroes 3, Marvelous / Grasshopper Manufacture