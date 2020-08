Giraffe and Annika ist bereits in Nordamerika erhältlich

Freudig dürfen Publisher NIS America und Entwickler Atelier Mimina bekannt geben, dass das 3D-Adventure Giraffe and Annika ab sofort in Nordamerika für PlayStation 4 und Switch erhältlich ist. Leider müssen wir uns in Europa und die Kollegen in Ozeanien noch gedulden, denn in diesen Regionen erscheint der Titel erst am 28. August 2020. Bis zum Release könnt ihr euch die Zeit mit einem kürzlich veröffentlichten Trailer versüßen. Klar, auch einen Launchtrailer gibt es!

Auf der Insel Spica wird es zahlreiche charmante Inselbewohner geben, denen ihr eine helfende Hand leihen könnt. In rhythmischen Kämpfen müsst ihr eure Gegner besiegen, wodurch ihr mit der Zeit neue Fähigkeiten erlernt. Welche Geheimnisse auf der Insel Spica wohl noch warten werden?

Eine Giraffe, eine Krabbe und eine…?

Eine physische Veröffentlichung ist für beide Plattformen ebenfalls geplant, es gibt sogar einen Bonus. Die Handelsversion, die ihr euch sogar schon vorbestellen könnt*, enthält ein Artbook, ein Aufnäherset und den offiziellen Soundtrack. Für Steam ist das Abenteuer seit einigen Wochen schon erhältlich.

Annika, ein junges Mädchen, erwacht aus einem merkwürdigen Traum und findet sich auf der mysteriösen Spica Island wieder, ohne zu wissen, wie sie dorthin gelangt ist. Auf ihrer Erkundungsreise trifft sie den Jungen Giraffe, der zu wissen scheint, wer sie ist und sie mit einer Aufgabe losschickt: Um ihre Erinnerungen zurückzuerlangen, soll Annika drei spezielle Sternenfragmente auf der Insel finden. Auf ihrer Reise trifft Annika ebenfalls auf die Hexe Lily aus dem Mysterious Forest. Nachdem Annika das erste Sternenfragment absorbiert, erhält sie bemerkenswerte Visionen. Welche Geheimnisse wird das ungleiche Trio noch auf der Spica Island aufdecken?

Der Launchtrailer zu Giraffe and Annika

