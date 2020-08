Entdeckt eure Superkräfte in A Space for the Unbound

Publisher PQube und Entwickler Mojiken Studio kündigten A Space for the Unbound für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PCs über Steam für das dritte Quartal 2021 an. Außerdem wird bei der Gamescom Online beim Indie Arena Booth eine Demo vom 25. bis 27. August spielbar sein, auch bei Steam gibt es eine Demo. Worum es in dem Spiel geht, erzählen wir euch hier.

Ein Meteor, der alles ins Rollen bringt

In A Space for the Unbound begleitet ihr die Teenager Atma und Raya im Indonesien der 90er. Die beiden besitzen übernatürliche Kräfte und treten eine Reise der Selbstentdeckung an – dabei soll die Überwindung von Angst und Depression eine wichtige Rolle spielen.

Der Absturz eines Meteors erweckt eine mysteriöse Kraft und bringt eine gigantische Katze mit sich. Durch die Kräfte der beiden könnt ihr in die Gedanken anderer Leute schauen, zwischen der realen und surrealen Welt hin- und herwechseln und so die Geheimnisse der Stadt und deren Bewohner entdecken. Dies könnte sich als wichtig darin erweisen, die auseinanderfallende Welt zu retten.

Den Ankündigungs-Trailer und erste Screenshots könnt ihr euch unten anschauen.

Ankündigungs-Trailer

Screenshot-Galerie

via PR, Bildmaterial: A Space for the Unbound, PQube, Toge Productions / Mojiken Studio