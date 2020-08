Erste offizielle Bilder zum fünften DLC-Charakter von One Piece: Pirate Warriors 4

Erst kürzlich berichteten wir über die Enthüllung des fünften DLC-Charakters für den Anime-Musou-Titel One Piece: Pirate Warriors 4, Killer. Allerdings mussten wir uns vorerst mit Bildeindrücken in Form von Scans der entsprechenden „Weekly Jump“-Ausgabe zufriedengeben. Nun reichte Bandai Namco entsprechendes offizielles Bildmaterial nach, das einen genaueren Blick auf den „Massaker-Soldaten“ zulässt. Wann wir mit dem Einzug von Killer in die Kämpferriege rechnen können, ist noch nicht bekannt.

Das ist der fünfte DLC-Charakter, Killer

Killer ist Mitglied der Kid-Piratenbande. Obwohl er nicht selbst Captain ist, wird er als eine der elf Supernovae der schlimmsten Generation aufgeführt. Während sein Kampfstil auf Kampfkunst ausgerichtet ist, verwendet er im Gefecht auch Sensen-artige Klingen. Obwohl ein Titel wie „Massaker-Soldat“ ihn rücksichtslos klingen lässt, ist er tatsächlich die Stimme der Vernunft, welche die impulsive Natur von Kid in Schach hält.

Als geschwindigkeitsorientierter Kampftyp schnellt Killer akrobatisch mit seinen Sensen über das Schlachtfeld. Neben zahlreichen weiteren Angriffen macht er von seinem Full-Force-Burst Gebrauch – dadurch beginnt er seine Klingen schnell zu rotieren, was seine Angriffsreichweite erhöht.

Die Kämpfer des „Whole Cake Island“-Character-Packs

Die Kämpfer des ersten Character-Packs sind übrigens schon bekannt. Mit Charlotte Smoothie, Charlotte Cracker und Vinsmoke Judge stehen Käufern des Season-Pass ab sofort drei Charaktere zur Verfügung, die ihren Ursprung im „Whole Cake Island“-Arc der Manga- und Animevorlage haben.

One Piece: Pirate Warriors 4 ist für PCs, PlayStation 4, Xbox One und Switch erhältlich. Seid ihr euch noch unsicher, ob ihr euch den Musou-Titel zulegen wollt? Dann könnt ihr euch unseren Test zu One Piece: Pirate Warriors 4 zu Gemüte führen.

