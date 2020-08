Die Kickstarter-Kampagne zu Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes schließt mit stolzen 4,5 Mio. US-Dollar

Kürzlich ging die Kickstarter-Kampagne für Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes zu Ende. Der spirituelle Suikoden-Nachfolger konnte dabei starke 4.571.418 US-Dollar von zahlreichen UnterstützerInnen aus aller Welt einfahren. Das entspricht 895 % des eingangs auf 510.735 US-Dollar angesetzten Finanzierungsziels.

Die erreichten Stretchgoals

Im Rahmen der 33-tägigen Kampagne konnten entsprechend zahlreiche Stretchgoals erreicht werden:

750.000 US-Dollar – Fortress Town Mode

1 Mio. US-Dollar – Consoles Unlocked

1,25 Mio. US-Dollar – Cooking Mini-Game

1,5 Mio. US-Dollar – New Game Plus

1,6 Mio. US-Dollar – New Sound Effects

1,65 Mio. US-Dollar – Chinese Localization

1,7 Mio. US-Dollar – Guild System

1,8 Mio. US-Dollar – Perrielle Joins

1,95 Mio. US-Dollar – Fishing Mini-Game

2,1 Mio. US-Dollar – Yuferius VII Joins

2,2 Mio. US-Dollar – Hildi Joins

2,35 Mio. US-Dollar – Top Battle Mini-Game

2,45 Mio. US-Dollar – Maxim Joins

2,5 Mio. US-Dollar – Korean Localization

2,6 Mio. US-Dollar – Full Orchestra

2,7 Mio. US-Dollar – Party Conversations

2,75 Mio. US-Dollar – Mellore Joins

2,8 Mio. US-Dollar – Psychic Detective Agency

2,85 Mio. US-Dollar – Trading Mini-Game

2,9 Mio. US-Dollar – Rody Joins

2,925 Mio. US-Dollar – Brazilian Portuguese Localization

2,95 Mio. US-Dollar – Racing Mini-Game

2,975 Mio. US-Dollar – Gocteau Joins

3 Mio. US-Dollar – Hot Springs

3,025 Mio. US-Dollar – Monster Raising Mini-Game

3,05 Mio. US-Dollar – Iris Joins

3,075 Mio. US-Dollar – Russian Localization

3,1 Mio. US-Dollar – Voice in Cutscenes

3,125 Mio. US-Dollar – Ninth Character Joins

3,175 Mio. US-Dollar – Flag Design Mode

3,25 Mio. US-Dollar – Another Story: Marisa

3,325 Mio. US-Dollar – Farm System

3,425 Mio. US-Dollar – Duel System

3,6 Mio. US-Dollar – Card Battle Mode

3,7 Mio. US-Dollar – Ranking Mode

3,8 Mio. US-Dollar – Heart of Gold (Theater System)

3,85 Mio. US-Dollar – Patience (Character 10 Joins)

4 Mio. US-Dollar – Origin Story

4,25 Mio. US-Dollar – The Depths (Hero Mode)

4,3 Mio. US-Dollar – On My Own Time (Asynchronous Mode)

4,35 Mio. US-Dollar – A New Style (Fortress Asset Pack)

4,4 Mio. US-Dollar – A Good Offense (Battle Defense Mode)

4,5 Mio. US-Dollar – State of Mind (Another Story: Seign)

4,5 Mio. US-Dollar – A Quiet Place (Companion Game)

Das Begleitspiel „A Quiet Place“

In einem neuen Blog-Eintrag erklärte man übrigens, worum es sich konkret bei dem letzten Stretchgoal „A Quiet Place“ handelt. Dieses soll ein RPG-Begleitspiel sein, das vom japanischen Studio NatsumeAtari entwickelt werden soll und in dem SpielerInnen eine Stadt erbauen.

Das Spiel soll vor Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes erscheinen und eine Vielzahl verschiedener „Lifestyle“-Minispiele bieten. In diesen sammeln SpielerInnen verschiedenste Materialien, um ihre Stadt, ihren Bauernhof und ihr Haus aufzubauen. Besagte Materialien sollen dann bei Start des Hauptspiels, auf dieses übertragbar sein. So erhalten SpielerInnen einen Vorteil bei der Herstellung von Gegenständen, Rüstungen und mehr. Einige der Charaktere, die im Hauptspiel erscheinen, sollen übrigens auch einen Auftritt in „A Quiet Place“ haben. Außerdem soll auch eine Art Kampfmechanik implementiert werden.

Rabbit & Bear Studios zufolge würde die Zusammenarbeit mit NatsumeAtari (übrigens nicht zu verwechseln mit dem in den USA lokalisierten Natsume) ermöglichen, „etwas zu realisieren, das wir lieben, ohne Gefahr zu laufen, das Team auszulaugen“. Das Ziel sei übrigens so viele Assets, Designs und Entwürfe zwischen den Spielen zu teilen, damit sich die Produktion so effizient wie möglich gestaltet.

Was Eiyuden Chronicle für einen langjährigen Suikoden-Fan bedeutet

Jetzt heißt es also wohl „abwarten und Tee trinken“. Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes soll für PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One und PCs 2022 erscheinen. Auch eine Version für Nintendo Switch (oder gegebenenfalls eine entsprechende Next-Gen-Hardware Nintendos) steht in Aussicht.

In einem lesenswerten Gastbeitrag widmete sich Matze kürzlich übrigens dem Thema, was Eiyuden Chronicle für einen langjährigen Suikoden-Fan bedeutet.

Bildmaterial: Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, Rabbit & Bear Studios