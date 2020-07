The Outer Worlds: Neues Futter für Fans – „Peril on Gorgon“-DLC angekündigt

Private Division und Entwickler Obisidian Entertainment kündigten im Zuge des gestern ausgestrahlten Xbox Games Showcase den ersten von zwei geplanten Story-DLCs an. „Peril on Gorgon“ soll am 9. September 2020 für PlayStation 4, Xbox One, PCs und Nintendo Switch erscheinen.

Ein neuer Schauplatz mit spannenden Quests

Im ersten Story-DLC verschlägt es euch auf den namensgebenden Gorgon Asteroiden, wo ihr den mysteriösen Ursprung der Adrena-Zeit untersuchen müsst. Die Adrena-Zeit ist eine Droge im Outer-Worlds-Universum, welche den Spieler für eine kurze Zeit schneller macht. Der DLC bietet neben dem neuen Schauplatz auch neue Waffen, Rüstungen, Perks und Mängel. Um Peril on Gorgon spielen zu können, benötigt ihr das Hauptspiel.

Peril on Gorgon wird einzeln auf allen Plattformen 14,99 Euro kosten. Nutzer des Xbox Game Pass erhalten 10 Prozent Rabatt auf den DLC. Peril on Gorgon ist außerdem auch als Teil des Expansion Pass erhältlich, der zusätzlich auch den zweiten DLC umfasst und für einen Preis für 24,99 Euro erworben werden kann.

Der Ankündigunstrailer zum DLC

via Gematsu, Bildmaterial: Peril on Gorgon, The Outer Worlds, Private Division / Obsidian Entertainment